Меркель не разделяет позицию Макрона в отношении НАТО

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не поддерживает позицию президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил об отсутствии координации между США и Североатлантическим альянсом (НАТО). Об этом сообщает DW.

По словам Меркель, НАТО не должны выступать с критикой в адрес всех членов, даже если возникают определенные спорные ситуации друг между другом.

"Эти взгляды не соответствуют моим. Даже если партнеры по Североатлантическому альянсу спорят друг с другом, вовсе не обязательно делать подобные выпады против всех", - сообщила канцлер Германии.

Напомним, Макрон в одном из интервью сообщил, что НАТО находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу.

Ранее РБК-Украина сообщало, что во время двухдневной встречи министров обороны НАТО в Брюсселе страны-участницы альянса выступили с критикой в отношении Турции из-за начала военной операции на северо-востоке Сирии. Однако тогда в НАТО признали, что они мало что могут сделать для наказания Анкары.