Меркель не поділяє позицію Макрона щодо НАТО

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не підтримує позицію президента Франції Еммануеля Макрона, який заявив про відсутність координації між США і Північноатлантичним альянсом (НАТО). Про це повідомляє DW.

За словами Меркель, члени НАТО не повинні виступати з критикою на адресу всіх членів, навіть якщо виникають певні спірні ситуації один між одним.

"Ці погляди не відповідають моїм. Навіть якщо партнери по Північноатлантичному альянсу сперечаються один з одним, зовсім не обов'язково робити подібні випади проти всіх", - повідомила канцлер Німеччини.

Нагадаємо, Макрон в одному з інтерв'ю повідомив, що НАТО знаходиться в коматозному стані з-за повної відсутності координації стратегічних рішень між США і країнами-членами Північноатлантичного альянсу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що під час дводенної зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі країни-учасниці альянсу виступили з критикою щодо Туреччини з початку військової операції на північному сході Сирії. Однак тоді у НАТО визнали, що вони мало що можуть зробити для покарання Анкари.