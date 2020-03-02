Меркель раскритиковала решение Эрдогана открыть турецкую границу для беженцев в ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала решение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана об открытии турецкой границы для беженцев в направлении Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам Меркель, президент Турции считает, что ему не хватает достаточной поддержки.

В свою очередь, Меркель заявила, что понимает опасения Анкары, однако считает "абсолютно неприемлемым то, что теперь это пытаются переложить на беженцев".

"Ведь сейчас беженцы оказываются в такой ситуации, что они там (в Турции - ред.) идут до границы и, по сути, попадают в тупик", - добавила немецкий канцлер.

Одновременно правительство Германии предостерегло беженцев и мигрантов от попыток отправиться с территории Турции в Евросоюз.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт назвал нынешнюю ситуацию на границе Греции и Турции "крайне тревожной".

"Мы наблюдаем, как с турецкой стороны беженцам и мигрантам говорят, что путь в ЕС открыт, а это, конечно, не так", - заявил он.

Также Зайберт подчеркнул, что такие заявления Турции "толкают этих людей - мужчин, женщин и детей - в крайне сложную ситуацию, и также это становится крайне сложным вызовом для Греции".

Напомним, в направлении границ с Евросоюзом направляются более 70 тыс. мигрантов из Сирии. По состоянию на утро 1 марта количество мигрантов, которые отправились к границам с Грецией и Болгарией составляет около 76 358 человек.

Кроме того, на греческо-турецкой границе произошли столкновения между правоохранителями и нелегальными мигрантами, которые пытались пересечь границу с ЕС. В буферной зоне между Грецией и Турцией в пункте пропуска Кастанис оказались около 500 человек.