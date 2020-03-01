Греция блокирует пропуск беженцев с Турции, произошли стычки на границе

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Не пустили уже более 4 тыс. беженцев

После того, как Турция открыла свою границу с ЕС для беженцев, Греция пытается помешать их попаданию на свою территорию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Греческая сторона уже предотвратила пересечение границы 4 тыс. нелегальных мигрантов. В буферной зоне между двумя границами в пункте пропуска Кастанис оказались около 500 человек.

По данным греческого правительства, с турецкой стороны возле пункта пропуска собрались еще 3 тыс. мигрантов. Греческие правоохранители задержали 66 человек, которые прорвались на территорию страны. Они вынуждены были применить слезоточивый газ против мигрантов, которые бросали в них камни.

Из-за сложившейся ситуации глава греческого МИД Никос Дендиас попросил созвать специальное заседание министров иностранных дел стран Евросоюза. Встреча запланирована на 5 марта в Загребе.

Ранее сообщалось, что более 47 тыс. мигрантов пересекли границы Турции с Евросоюзом после того, как Анкара решила их открыть для беженцев из Сирии.

Напомним, после атаки сирийских правительственных войск в провинции Идлиб по турецкой армии, которая потеряла 33 солдат, Турция решила не сдерживать поток сирийских беженцев в Евросоюз. Турция принимает около 3,7 миллионов сирийских беженцев и заявляет, что больше не может справиться.