Меркель розкритикувала рішення Ердогана відкрити турецький кордон для біженців в ЄС

Канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала рішення турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана про відкриття турецького кордону для біженців в напрямку Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

За словами Меркель, президент Туреччини вважає, що йому не вистачає достатньої підтримки.

Своєю чергою, Меркель заявила, що розуміє побоювання Анкари, однак вважає "абсолютно неприйнятним те, що тепер це намагаються перекласти на біженців".

"Адже зараз біженці опиняються в такій ситуації, що вони там (у Туреччині - ред.) йдуть до кордону і, по суті, потрапляють у глухий кут", - додала німецький канцлер.

Одночасно уряд Німеччини застерегло біженців і мігрантів від спроб відправитися з території Туреччини в Євросоюз.

Представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт назвав нинішню ситуацію на кордоні Греції й Туреччини "вкрай тривожною".

"Ми спостерігаємо, як з турецької сторони біженцям і мігрантам кажуть, що шлях до ЄС відкрито, а це, звичайно, не так", - заявив він.

Також Зайберт підкреслив, що такі заяви Туреччини "штовхають цих людей - чоловіків, жінок і дітей у вкрай складну ситуацію, і це також стає вкрай складним викликом для Греції".

Нагадаємо, у напрямку кордонів з Євросоюзом направляються понад 70 тис. мігрантів з Сирії. Станом на ранок 1 березня кількість мігрантів, які вирушили до кордону з Грецією і Болгарією становить близько 76 358 осіб.

Крім того, на грецько-турецькому кордоні сталися сутички між правоохоронцями та нелегальними мігрантами, які намагалися перетнути кордон з ЄС. У буферній зоні між Грецією і Туреччиною в пункті пропуску Кастаніс опинилися близько 500 осіб.