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Меркель и Путин провели телефонный разговор: обсуждали Украину

Новости » Политика     09.06.2020 - 18:33
Меркель и Путин провели телефонный разговор: обсуждали Украину
Фото: Владимир Путин и Ангела Меркель (kremlin.ru)

Говорили о реализации минских договоренностей

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 9 июня, провела телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Во время разговора поднимался вопрос ситуации на востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-служба российского президента.

В ходе разговора была высказана обеспокоенность отсутствием прогресса в реализации минских договоренностей и решений "нормандской четверки", принятых во время декабрьской встречи в Париже.

Также стороны отметили важность активизации переговорного процесса в нормандском формате и Трехсторонней контактной группе.

Кроме того, Путин в очередной раз призвал к налаживанию прямого диалога между Украиной и пророссийскими боевиками и согласованию с ними шагов по выполнению "Минска", против чего категорически выступает украинская сторона.

Напомним, недавно состоялся телефонный разговор между Меркель и президентом Владимиром Зеленским, во время которого обсуждали Донбасс, а также вопрос возвращения России в G7.

Кроме того, на прошлой неделе украинская делегация во главе с главой МИД Дмитрием Кулебой осуществила рабочий визит в Германию, где обсуждали вопросы урегулирования на Донбассе.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Владимир ПутинДонбассАнгела Меркель
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