Меркель та Путін провели телефонну розмову: обговорювали Україну

Фото: Володимир Путін та Ангела Меркель (kremlin.ru)

Говорили про реалізацію мінських домовленостей

Канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні, 9 червня, провела телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. Під час розмови підіймалося питання ситуації на сході України.

Про це повідомляє прес-служба російського президента.

В ході розмови була висловлена стурбованість відсутністю прогресу в реалізацію мінських домовленостей та рішень "нормандської четвірки", ухвалених під час грудневої зустрічі у Парижі.

Також сторони відзначили важливість активізації переговорного процесу у нормандському форматі та Тристоронній контактній групі.

Крім того, Путін вчергове закликав до налагодження прямого діалогу між Україною та проросійськими бойовиками та погодженні з ними кроків з виконання "Мінська", проти чого категорично виступає українська сторона.

Нагадаємо, нещодавно відбулася телефонна розмова між Меркель та президентом Володимиром Зеленським, під час якої обговорювали Донбас, а також питання повернення Росії до G7.

Крім того, минулого тижня українська делегація на чолі з главою МЗС Дмитром Кулебою здійснила робочий візит до Німеччини, де обговорювали питання врегулювання на Донбасі.

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Автор: Дмитро Левицький