Меркель и Путин обсудят конфликт на Донбассе в ходе встречи

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин 11 января проведут встречу, в ходе которой обсудят урегулирование конфликта на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

Так, Меркель по приглашению Путина посетит Россию с рабочим визитом 11 января.

В ходе переговоров планируется обсудить актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января.

"Будет также рассмотрена проблематика урегулирования конфликта (на Донбассе, - ред.) в контексте реализации минского "Комплекса мер" от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже", - сказано в сообщении.

Напомним, в конце декабря президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель дали позитивную оценку состоявшемуся обмену пленными на Донбассе.

Как писало РБК-Украина, Меркель заявила, что минские договоренности не являются "окаменевшим документом". Она поприветствовала предложения президента Украины Владимира Зеленского по их изменению.

Добавим также, лидеры Германии и России ранее также в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую поддержку газового проекта "Северный поток- 2" и отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины.