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Путин и Меркель обсудили обмен пленными на Донбассе

Новости » Политика     29.12.2019 - 17:18
Путин и Меркель обсудили обмен пленными на Донбассе
Фото: Ангела Меркель и Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин и Меркель провели телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель дали позитивную оценку состоявшемуся обмену пленными на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Предварительно, формула обмена пленными составила "123 на 76". Домой возвращаются 12 украинских военных, которые годами были в плену боевиков.

"Дана позитивная оценка состоявшемуся сегодня в Донецкой области обмену удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных", - говорится в сообщении.

РБК-Украина опубликовало первый список освобожденных украинцев.

Отметим, состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Сообщается, что "ДНР" получила 60 человек, Киев - 52.

Также "ЛНР" в рамках обмена пленными получила от Киева 63 человека. В свою очередь, боевики передали Киеву 25 украинцев. Таким образом, предварительно, формула обмена составила 123 на 76".

Напомним, что в рамках обмена пленных Украина отдала боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе на их стороне. Также на украинцев обменяли бывших "беркутовцев".

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Новости Украины Владимир Путинобмен пленнымиАнгела Меркель
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