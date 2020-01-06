Меркель і Путін обговорять конфлікт на Донбасі в ході зустрічі

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін 11 січня проведуть зустріч, у ході якої обговорять врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба президента РФ.

Так, Меркель на запрошення Путіна відвідає Росію з робочим візитом 11 січня.

У ході переговорів планується обговорити актуальні теми міжнародного порядку денного, в тому числі ситуацію в Сирії, Лівії, ескалацію напруженості на Близькому Сході в результаті американського авіаудару по аеропорту Багдада 3 січня.

"Буде також розглянуто проблематику врегулювання конфлікту (на Донбасі, - ред.) в контексті реалізації мінського "комплексу заходів" від 2015 року та домовленостей, досягнутих на саміті в "нормандському форматі" 9 грудня 2019 року в Парижі", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в кінці грудня президент РФ Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель дали позитивну оцінку обміну полоненими на Донбасі.

Як писало РБК-Україна, Меркель заявила, що мінські домовленості не є "скам'янілим документом". Вона привітала пропозиції президента України Володимира Зеленського щодо їхньої зміни.

Додамо також, лідери Німеччини і Росії раніше також у ході телефонної розмови підтвердили налаштованість на подальшу підтримку газового проекту "Північний поток- 2" і відзначили прогрес у переговорах про продовження транзиту газу через територію України.