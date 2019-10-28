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Меркель і Путін обговорили транзит газу через Україну

Новини » Політика    28.10.2019 - 15:02
Меркель і Путін обговорили транзит газу через Україну
Фото: Ангела Меркель і Володимир Путін (Getty Images)

Розмова відбулася на тлі чергового раунду тристоронніх міністерських консультацій Росія-ЄС-Україна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Російської Федерації Володимир Путін у ході телефонної розмови обговорили питання про продовження транзиту російського газу в ЄС через територію України після 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремля.

Як наголошується, що розмова відбулася на тлі чергового раунду тристоронніх міністерських консультацій Росія-ЄС-Україна.

"У зв'язку з проведенням сьогодні в Брюсселі чергового раунду тристоронніх міністерських консультацій Росія-ЄС-Україна відбувся обмін думками щодо продовження транзиту російського газу через територію України в Європу після закінчення в кінці 2019 року терміну дії відповідного контракту", - наголошується в повідомленні прес-служби.

Зазначимо, сьогодні, 28 жовтня, в Брюсселі стартували газові переговори за участю делегацій України та Євросоюзу перед основною зустріччю в тристоронньому форматі з Російською Федерацією.

Нагадаємо, раніше в Єврокомісії відзначили, що тристоронні переговори будуть зосереджені на наступних питаннях: як відобразити енергетичні правила Євросоюзу в майбутньому рамковій угоді, тривалість контракту на транзит російського газу по Україні, необхідні обсяги і тарифи.

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