Меркель и Путин обсудили ситуацию в Беларуси

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила ситуацию в Беларуси с президентом России Владимиром Путиным. Канцлер отметила недопустимость применения силы против демонстрантов со стороны властей.

Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.

Также Меркель заявила о необходимости отпустить политзаключенных и начать диалог с демонстрантами со стороны действующей власти.

"Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса", - говорится в сообщении.

В свою очередь в Кремле сообщили, что российская сторона акцентировала внимание на неприемлемости любых попыток вмешательства во внутренние дела Беларуси.

Напомним, ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Александра Лукашенко прекратить насилие.

Отметим, Европейский союз не признал результатов выборов в Беларуси и начал разработку санкций по отношению к виновным в насилии во время протестов.

Позже в МИД Германии сообщили, что санкции ЕС будут вводиться против причастных к силовому разгону демонстрантов и фальсификаций на выборах.

Как писало РБК-Украина, Лукашенко договорился с Путиным, что Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси.