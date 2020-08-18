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Меркель і Путін обговорили ситуацію в Білорусі

Вівторок 18 серпня 2020 12:59
Меркель і Путін обговорили ситуацію в Білорусі
Фото: Ангела Меркель і Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Канцлер Німеччини виступила проти застосування сили щодо демонстрантів

Канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорила ситуацію в Білорусі з президентом Росії Володимиром Путіним. Канцлер наголосила на неприпустимості застосування сили проти демонстрантів з боку влади.

Про це повідомляє прес-служба німецького уряду.

Також Меркель заявила про необхідність відпустити політв'язнів і почати діалог з демонстрантами з боку чинної влади.

"Канцлер підкреслила, що білоруський уряд має утриматися від застосування насильства проти мирних демонстрантів, негайно звільнити політичних ув'язнених і вступити в загальнонаціональний діалог з опозицією і суспільством для подолання кризи", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу у Кремлі повідомили, що російська сторона акцентувала увагу на неприйнятність будь-яких спроб втручання у внутрішні справи Білорусі.

Нагадаємо, раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер закликав Олександра Лукашенка припинити насильство.

Зазначимо, Європейський союз не визнав результатів виборів в Білорусі і почав розробку санкцій по відношенню до винних у насильстві під час протестів.

Пізніше у МЗС Німеччини повідомили, що санкції ЄС будуть вводитися проти причетних до силового розгону демонстрантів і фальсифікацій на виборах.

Як повідомляло РБК-Україна, Лукашенко домовився з Путіним, що Росія при першому запиті надасть допомогу по забезпеченню безпеки Білорусі.

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