Меркель и Путин обсудили подготовку к саммиту "нормандской четверки"

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в субботу, 19 октября, обсудили подготовку к саммиту "нормандской четверки". Об этом сообщают российские СМИ.

Так, лидеры Германии и РФ провели телефонный разговор, о чем заявил в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"В центре внимания находилась подготовка к скорейшему проведению саммита в нормандском формате. Кроме того, они обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также текущие переговоры о продолжении транзита газа через Украину", - сказал он.

Напомним, глава МИД Вадим Пристайко надеется, что нормандская встреча состоится в ноябре. По словам министра, президент Владимир Зеленский пытается решить этот вопрос.

Как писало РБК-Украина ранее, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дата встречи в нормандском формате будет известна на следующей неделе.

Кроме того, глава государства заявил, что если нормандский формат будет отложен из-за того, что не будет разведения в Золотом, то тогда Украина будет искать другие форматы, чтобы вернуть наших людей.