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Меркель та Путін обговорили підготовку до саміту "нормандської четвірки"

Новини » Політика    19.10.2019 - 20:18
Меркель та Путін обговорили підготовку до саміту "нормандської четвірки"
Фото: Ангела Меркель і Володимир Путін (kremlin.ru)

Сторони також обговорили питання транзиту газу через Україну

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін в суботу, 19 жовтня, обговорили підготовку до саміту "нормандської четвірки". Про це повідомляють російські ЗМІ.

Так, лідери Німеччини і РФ провели телефонну розмову, про що заявив у Берліні офіційний представник кабміну ФРН Штеффен Зайберт.

"У центрі уваги перебувала підготовка до якнайшвидшого проведення саміту в нормандському форматі. Крім того, вони обговорили ситуацію у Сирії та Лівії, а також поточні переговори про продовження транзиту газу через Україну", - сказав він.

Нагадаємо, глава МЗС Вадим Пристайко сподівається, що нормандська зустріч відбудеться у листопаді. За словами міністра, президент Володимир Зеленський намагається вирішити це питання.

Як писало РБК-Україна раніше, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що дата зустрічі в нормандському форматі буде відома наступного тижня.

Крім того, глава держави заявив, що якщо нормандський формат буде відкладений через те, що не буде розведення у Золотому, то тоді Україна буде шукати інші формати, щоб повернути наших людей.

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Новини України Ангела Меркельнормандский форматВолодимир Путін
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