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Меркель провела переговоры с возможным преемником

Вторник 14 июля 2020 15:04
Меркель провела переговоры с возможным преемником
Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

С кандидатом от партии Христианский Союз Меркель пока не определилась

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила дворец Херренкимзе в Баварии, куда ее пригласил премьер этой федеральной земли Маркус Зедер. Он мог обговорить с Меркель свое выдвижение на должность канцлера ФРГ.

Об этом сообщает Bild.

Как сообщается, с кандидатом от партии Христианский Союз Меркель пока не определилась, пока официально претендентов три - консервативный политик Фридрих Мерц, депутат бундестага Норберт Реттген и премьер федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

Все они - члены ХДС. Сам Зедер ранее уклончиво отвечал на вопросы, говоря, что его место - в Баварии.

Напомним, в прошлом году Меркель подтвердила, что покинет политику в 2021 году, она заявила, что не намерена участвовать в выборах 2021 года на пост канцлера и отметила, что по истечению срока полномочий у нее будет "другая жизнь".

Также была информация о том, что у Меркель существуют проблемы со здоровьем, ей несколько раз подряд становилось плохо во время встреч на высшем уровне.

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