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Меркель в очередной раз стало плохо на встрече на высшем уровне

Новости » Происшествия    10.07.2019 - 16:27
Меркель в очередной раз стало плохо на встрече на высшем уровне
Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (delfi.ee)

На этот раз Меркель стало плохо на встрече с премьером Финляндии

Канцлеру Германии Ангеле Меркель в третий раз за месяц стало плохо на встрече на высшем уровне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

Сообщается, что Меркель вновь бросило в дрожь на официальном мероприятии. Это произошло в Берлине во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Подобный приступ произошел 3 раз за последние несколько недель. Представитель правительства Германии заявил, что состояние Меркель в порядке и переговоры пройдут по плану.

Похожие случаи произошли с ней во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером. Немецкие СМИ писали о том, что пользователи соцсетей связывают состояние канцлера Германии с болезнью Паркинсона или переутомлением. 

Напомним, ранее Ангела Меркель заявила, что не имеет проблем со здоровьем. Немецкий канцлер заверила, что чувствует себя отлично и не имеет больших проблем со здоровьем.

Добавим, Меркель 17 июля исполняется 65 лет. Ранее она заявила, что уходит с поста Христианско-демократического союза и не будет баллотироваться на выборах в бундестаг в 2021 году.

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