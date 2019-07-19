ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Меркель подтвердила уход из политики в 2021

Новости » Политика    19.07.2019 - 13:47
Меркель подтвердила уход из политики в 2021
Фото: Ангела Меркель (Виталий Носач/РБК-Украина)

Канцлер Германии заявила, что по истечению срока полномочий у нее будет "другая жизнь"

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свой уход из политики в 2021 году. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции с журналистами перед своим уходом в отпуск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Der Spiegel.

В частности, канцлер заявила, что не намерена участвовать в выборах 2021 года на пост канцлера и отметила, что по истечению срока полномочий у нее будет "другая жизнь".

Кроме того, она прокомментировала свое здоровье. Меркель подчеркнула, что понимает весь интерес общественности к состоянию своего здоровья, однако считает, что это личный вопрос. Она заверила, что в состоянии работать.

"Вы меня знаете, я могу делать эту работу… В 2021 году я закончу свою политическую работу, но, надеюсь, у меня будет и другая жизнь, которую я бы предпочла прожить в здравии", - отметила немецкий лидер.

На уточняющий вопрос одного из журналистов, как у нее дела, Меркель сказала, что хорошо.

Напомним, ранее Меркель в третий раз за месяц стало плохо на встрече на высшем уровне. Канцлера вновь бросило в дрожь на официальном мероприятии. Это произошло в Берлине во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Похожие случаи произошли с ней во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером. Немецкие СМИ писали о том, что пользователи соцсетей связывают состояние канцлера Германии с болезнью Паркинсона или переутомлением.

Как писало РБК-Украина, ранее Меркель заявила, что не имеет проблем со здоровьем. Немецкий канцлер заверила, что чувствует себя отлично и не имеет больших проблем со здоровьем.

Добавим, Меркель 17 июля исполнилось 65 лет. Ранее она заявила, что уходит с поста Христианско-демократического союза и не будет баллотироваться на выборах в бундестаг в 2021 году.

Меркель в очередной раз стало плохо на встрече на высшем уровне Меркель заверила, что не имеет проблем со здоровьем
Новости Украины Ангела Меркель
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь