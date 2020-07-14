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Меркель провела переговори з можливим наступником

Вівторок 14 липня 2020 15:04
Меркель провела переговори з можливим наступником
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

З кандидатом від партії Християнський Союз Меркель поки що не визначилася

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідала палац Херренкімзе в Баварії, куди її запросив прем'єр цієї федеральної землі Маркус Зедер. Він міг обговорити з Меркель своє висунення на посаду канцлера ФРН.

Про це повідомляє Bild.

Як повідомляється, з кандидатом від партії Християнський Союз Меркель поки що не визначилася, поки офіційно претендентів три - консервативний політик Фрідріх Мерц, депутат бундестагу Норберт Реттген і прем'єр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет.

Всі вони - члени ХДС. Сам Зедер раніше ухильно відповідав на запитання, кажучи, що його місце - в Баварії.

Нагадаємо, у минулому році Меркель підтвердила, що залишить політику в 2021 році, вона заявила, що не має наміру брати участь у виборах 2021 року на посаду канцлера і зазначила, що по закінченню строку повноважень у неї буде "інше життя".

Також була інформація про те, що у Меркель існують проблеми зі здоров'ям, їй кілька разів поспіль ставало погано під час зустрічей на вищому рівні.

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