Меркель прокомментировала тарифы на газ в Украине

Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

Мекель отметила, что вопрос цен на энергоносители является весьма противоречивым

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи с главой Верховной рады Украины Андреем Парубием и лидерами парламентских фракций прокомментировала тарифы на газ в Украине, передает корреспондент РБК-Украина.

"Моя просьба - это то, что касается цен на энергоносители - вопрос достаточно разноплановый, противоречивый. Даже если есть разные мнения относительно цен на энергоносители, не нужно, чтобы возникало впечатление, что газ или нефть можно получить по нулевому тарифу", - отметила Меркель.

Она также подчеркнула, что Украине нужно отходить от общих субсидий и предоставлять индивидуальные субсидии.

"Это центральный вопрос. Мы в Германии всегда шли путем, который был тяжелым - отходить от общих субсидий и предоставлять индивидуальные субсидии. Если все получат субсидии, даже те, кто может заплатить за энергоносители, об успехе говорить нельзя. Мы видим, что путь трудный. Но надо учитывать реальность", - сказала Меркель.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 1 ноября 2018 года тарифы на газ в Украине выросли на 23,5%. Отметим, что повышение тарифов на газ является одним из требований Международного валютного фонда.

Добавим, по словам Меркель, требования Международного валютного фонда к Украине являются довольно высокими.