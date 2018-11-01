Меркель прокоментувала тарифи на газ в Україні

Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Мекель зазначила, що питання цін на енергоносії є досить суперечливим

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у ході зустрічі з главою Верховної ради України Андрієм Парубієм і лідерами парламентських фракцій прокоментувала тарифи на газ в Україні, передає кореспондент РБК-Україна.

"Моє прохання - те, що стосується цін на енергоносії - питання досить контраверсійне, суперечливе. Навіть якщо є різні думки щодо цін на енергоносії, не треба, щоб виникало враження, що газ чи нафту можна отримати за нульовим тарифом", - зазначила Меркель.

Вона також наголосила, що Україні потрібно відходити від загальних субсидій і надавати індивідуальні субсидії.

"Це центральне питання. Ми в Німеччині завжди йшли шляхом, який був важким - відходити від загальних субсидій і надавати індивідуальні субсидії. Якщо всі отримають субсидії, навіть ті, хто може сплатити за енергоносії, про успіх говорити не можна. Ми бачимо, що шлях важкий. Але треба зважати на реальність", - сказала Меркель.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 1 листопада 2018 року тарифи на газ в Україні зросли на 23,5%. Зазначимо, що підвищення тарифів на газ є однією з вимог Міжнародного валютного фонду.

Додамо, за словами Меркель, вимоги Міжнародного валютного фонду до України є досить високими.