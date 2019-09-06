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Меркель призывает Пекин к мирному урегулированию кризиса в Гонконге

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В нынешней ситуации нужно сделать все, чтобы избежать насилия, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель напомнила премьеру Госсовета Китая Ли Кэцяну о том, что договор между Лондоном и Пекином о возвращении Китаю бывшей британской колонии по-прежнему действует, и права и свободы граждан в Гонконге должны быть обеспечены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам немецкого канцлера, в нынешней ситуации нужно сделать все, чтобы избежать насилия.

Также она отметила, что власти Гонконга демонстрируют готовность к диалогу, и выразила надежду на то, представители демонстрантов также будут участвовать в диалоге "в рамках гражданских свобод".

На вопрос о том, может ли Китай применить военную силу, Ли Кэцян ответил лишь, что центральное правительство в Пекине будет в рамках закона помогать властям в Гонконге. При этом он добавил, что Китай обладает для этого достаточной "мудростью".

Отметим, что эти слова можно воспринимать как указание на то, что Пекин в случае дальнейшей эскалации кризиса в Гонконге скорее объявит чрезвычайное положение, чем отправит туда войска.

Напомним, лидер Гонконга отозвала законопроект об экстрадиции, повлекший массовые протесты . Кэрри Лам признала, что внесла "ужасный хаос", представив законопроект.

РБК-Украина писало, что 25 августа полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван, чтобы освободить дорогу от демонстрантов, которые построили на ней баррикады. Также сотрудники полиции распылили слезоточивый газ.

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