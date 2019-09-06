Меркель закликає Пекін до мирного врегулювання кризи у Гонконзі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель нагадала прем'єру Держради Китаю Сі Кецяну про те, що договір між Лондоном і Пекіном про повернення Китаю колишньої британської колонії, як і раніше діє, та права і свободи громадян у Гонконзі повинні бути забезпечені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами німецького канцлера, у нинішній ситуації потрібно зробити все, щоб уникнути насильства.

Також вона зазначила, що влада Гонконгу демонструє готовність до діалогу, і висловила надію на те, представники демонстрантів також будуть брати участь у діалозі "в рамках громадянських свобод".

На питання про те, чи Китай може застосувати військову силу, Лі Кецян відповів лише, що центральний уряд в Пекіні буде в рамках закону допомагати владі в Гонконзі. При цьому він додав, що Китай володіє для цього достатньою "мудрістю".

Зазначимо, що ці слова можна сприймати як вказівку на те, що Пекін у разі подальшої ескалації кризи у Гонконзі швидше оголосить надзвичайний стан, ніж відправить туди війська.

Нагадаємо, лідер Гонконгу відкликала законопроект про екстрадицію, що спричинив масові протести. Керрі Лам визнала, що внесла "жахливий хаос", представивши законопроект.

РБК-Україна писало, що 25 серпня поліція Гонконгу вперше застосувала водомети проти протестувальників в районі Цуен Ван, щоб звільнити дорогу від демонстрантів, які побудували на ній барикади. Також співробітники поліції розпилили сльозогінний газ.