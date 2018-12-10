Меркель и Путин по телефону обсудили ситуацию в Керченском проливе

Меркель и Путин также обговорили выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию в Керченском проливе по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылась на росСМИ.

"Выражена обоюдная заинтересованность в недопущении эскалации напряженности в Азово-Черноморской акватории", - говорится в сообщении.

Меркель и Путин также обговорили выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Лидеры также обменялись мнениями по ситуации в области стратегической безопасности в связи с намерениями администрации США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Германии Гайко Маас хочет обсудить предложение расширения миссии ОБСЕ на Азовское море.

Гайко Маас предложил обсудить эту тему во время встречи между представителями Украины и России при посредничестве Германии и Франции, которая должна состояться во вторник, 11 декабря.

Также министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что инцидент возле Керченского пролива, когда Россия применила оружие против украинских кораблей похож на те, которые в прошлом приводили к началу мировых войн.