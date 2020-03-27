Меркель призналась, чего ей не хватает на карантине

Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

Меркель скучает по живому общению

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая находится на домашнем карантине, пожаловалась на недостаток живого общения. Об этом она сказала по результатм переговоров лидеров Евросоюза в формате видеоконференции, сообщает РБК-Украина са ссылкой на сайт правительства Германии.

По словам Меркель, несмаотра на большое количество видеоконференций и телефонных включений, ей не хватает личных контактов с коллегами.

"Немного недостает того, что я не могу, к примеру, лично присутствовать на заседаниях правительства, что я не вижу людей или что нет личных контактов", - поделилась она.

Напомним, 22 марта Меркель ушла на карантин после того, как она контактировала с больным коронавирусом. В частности, COVID-19 был выявлен у врача, который недавно делал прививки Меркель. После этого немецкий канцлер немедленно приняла решение о самоизоляции.

После этого Меркель сделали первый тест на коронавирус 23 марта. Его результат был отрицательным.

Второй тест Меркель на коронавирус также показал отрицательный результат.

Отметим, ранее в Германии ввели более жесткие ограничения в связи с пандемией коронавируса. В стране запретят собираться больше, чем по двое, исключения будут для семей. До этого из-за быстрого и неконтролируемого распространения коронавируса в Германии ввели пограничный контроль со странами Европейского союза.