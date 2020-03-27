Меркель зізналася, чого їй не вистачає на карантині

Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Меркель бракує у живого спілкування

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка перебуває на домашньому карантині, поскаржилася на брак живого спілкування. Про це вона сказала за результатами переговорів лідерів Євросоюзу в форматі відеоконференції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Німеччини.

За словами Меркель, незважаючи на велику кількість відеоконференцій і телефонних включень, їй не вистачає особистих контактів з колегами.

"Трохи бракує того, що я не можу, наприклад, особисто бути присутньою на засіданнях уряду, що я не бачу людей або що немає особистих контактів", - поділилася вона.

Нагадаємо, 22 березня Меркель пішла на карантин після того, як вона контактувала з хворим на коронавірус. Зокрема, COVID-19 був виявлений у лікаря, який нещодавно робив щеплення Меркель. Після цього німецький канцлер негайно прийняла рішення про самоізоляцію.

Після цього Меркель зробили перший тест на коронавірус 23 березня. Його результат був негативним.

Другий тест Меркель на коронавірус також показав негативний результат.

Зазначимо, раніше у Німеччині ввели більш жорсткі обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу. В країні заборонять збиратися більше, ніж по двоє, винатки будуть для сімей. До цього через швидке і неконтрольоване поширення коронавірусу у Німеччині ввели прикордонний контроль з країнами Європейського союзу.