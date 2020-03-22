В Германии запретят собираться больше, чем по двое

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Исключения будут для семей

В Германии на фоне коронавируса запретят собираться больше, чем по двое, исключения будут для семей. Об этом сообщает DPA.

Таким образом в Германии боряться с распространением коронавируса.

Ранее представитель ВОЗ Марк Райан заявил, что карантина недостаточно для борьбы с коронавирусом, надо уделить внимание общественному здоровью, чтобы предотвратить рецидив.

Напомним, из-за быстрого распространения коронавируса власти Германии ввели пограничный контроль с новыми странами Евросоюза.

Отметим, посольство Украины в ФРГ и генеральные консульства зарегистрировали уже 2,5 тыс. граждан, которые хотят вернуться в Украину из Германии после закрытие границ из-за коронавируса.

Отметим, по состоянию на утро 22 марта 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на коронавирус, всего с начала года поступило 531 сообщение о подозрении.

РБК-Украина писало, что в связи с коронавирусом режим чрезвычайной ситуации введен в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.