ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Меркель прибыла в Москву на переговоры с Путиным

Новина українською →
Пятница 20 августа 2021 14:00
Меркель прибыла в Москву на переговоры с Путиным Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Москву. Там она проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

На видео, которое опубликовало российское информагенстство, видно, как следует кортеж Меркель.

Сегодня ожидается ее встреча с Путиным. Как известно, среди тем встречи будут Украина и Афганистан.

Напомним, встреча Меркель с Путиным состоится накануне ее визита в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель проведут встречу 22 августа в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Ангела Меркель
NEWS
В Украине 1600 новых случаев коронавируса
В Украине 1600 новых случаев коронавируса
DAILY
Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского