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Меркель прибула в Москву на переговори з Путіним

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П'ятниця 20 серпня 2021 14:00
Меркель прибула в Москву на переговори з Путіним Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель прибула до Москви. Там вона проведе переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

На відео, яке опублікувало російське інформагенстство, видно, як прямує кортеж Меркель.

Сьогодні очікується її зустріч з Путіним. Як відомо, серед тем зустрічі будуть Україна та Афганістан.

Нагадаємо, зустріч Меркель з Путіним відбудеться напередодні її візиту в Україну.

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Ангела Меркель проведуть зустріч 22 серпня у Києві.

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