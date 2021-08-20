Меркель прибула в Москву на переговори з Путіним
Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Getty Images)
Канцлер Німеччини Ангела Меркель прибула до Москви. Там вона проведе переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
На відео, яке опублікувало російське інформагенстство, видно, як прямує кортеж Меркель.
Сьогодні очікується її зустріч з Путіним. Як відомо, серед тем зустрічі будуть Україна та Афганістан.
Нагадаємо, зустріч Меркель з Путіним відбудеться напередодні її візиту в Україну.
Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Ангела Меркель проведуть зустріч 22 серпня у Києві.