ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Меркель про війну на Донбасі: Росія є учасником конфлікту

Новость на русском →
Київ, Неділя 22 серпня 2021 14:46
Меркель про війну на Донбасі: Росія є учасником конфлікту Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні прибула в Київ, де провела переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Вона заявила, що Росія є участником конфлікту на Донбасі

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Меркель на спільному брифінгу з президентом України.

"Росія є участником конфлікту, правильно, що відмовляються вести прямі переговори з представниками сеператистів", - заявила вона.

Меркель зазначила, що мінські домовленості хоч і не привели до задовільного стану, але встановили "тишу" на Донбасі і над цим треба постійно працювати.

Нагадаємо, Меркель зробила заяву про нормандську зустріч після зустрічі з Путіним. За її словами, потрібно формувати порядок денний.

Також Меркель висловилася за продовження контракту на транзит газу по Україні після 2024 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Ангела Меркель
NEWS
Німеччина готова підтримати санкції проти "Північного потоку-2: названо умову
Німеччина готова підтримати санкції проти "Північного потоку-2: названо умову
DAILY
Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського