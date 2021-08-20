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Меркель сделала заявление о нормандской встрече: нужно формировать повестку дня

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Москва, Пятница 20 августа 2021 18:12
Меркель сделала заявление о нормандской встрече: нужно формировать повестку дня Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Канцлер Германии Ангела Меркель выступает за проведение нормандской встрече. Однако, для этого нужно сформировать повестку дня.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг лидеров двух стран.

Она также заявила, что Минский процесс не достиг целей, которые она хотела, с этим форматом нужно работать.

"И если мы составит повестку дня, мы можем согласовать высокопоставленный диалог (нормандскую встречу, - ред.). Но нужно понять, о чем говорить. Я буду выступать в Киеве за нахождение такой повестки дня, потому что любой маленький процесс может стать решающим", - заявила она.

Напомним, Меркель отметила, что на данный момент в нормандском формате есть некий застой.

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