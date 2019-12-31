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Меркель позитивно оценила подписание соглашения о транзите газа

Новости » Политика     31.12.2019 - 14:06
Меркель позитивно оценила подписание соглашения о транзите газа
Фото: Ангела Меркель (facebook.com/AngelaMerkel)

Меркель назвала подписание соглашения важный сигнал для обеспечения безопасности европейских газовых поставок

Канцлер Германии Ангела Меркель поприветствовала подписание Украиной и Российской Федерацией соглашения о транзите газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

При этом отмечается, что Меркель позитивно оценила заключение Украиной и Россией соглашения.

"Я рада, что переговоры по транзиту российского газа через Украину успешно завершились. Продолжение транзита газа через Украину с 1 января 2020 года - позитивный и важный сигнал для обеспечения безопасности европейских газовых поставок", - отметила канцлер.

Напомним, Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет. Согласно новому контракту гарантированные объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, НАК и "Газпром" подписали соглашение об урегулировании, благодаря которому удалось защитить Украину от штрафа по положению контракта "бери или плати", который бы превышал 80 млрд долларов.

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Новости Украины транзит газаАнгела Меркель
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