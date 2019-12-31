ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Меркель позитивно оцінила підписання угоди про транзит газу

Новини » Політика     31.12.2019 - 14:06
Меркель позитивно оцінила підписання угоди про транзит газу
Фото: Ангела Меркель (facebook.com/AngelaMerkel)

Меркель назвала підписання угоди важливий сигнал для забезпечення безпеки європейських газових постачань

Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала підписання Україною і Російською Федерацією угоди про транзит газу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.

При цьому наголошується, що Меркель позитивно оцінила укладення Україною та Росією угоди.

"Я рада, що переговори щодо транзиту російського газу через Україну успішно завершилися. Продовження транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року - позитивний і важливий сигнал для забезпечення безпеки європейських газових поставок", - зазначила канцлер.

Нагадаємо, Україна і Росія підписали контракт на транзит газу на п'ять років. Згідно з новим контрактом гарантовані обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.

За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, НАК і "Газпром" підписали угоду про врегулювання, завдяки якому вдалося захистити Україну від штрафу за положенням контракту "бери або плати", який би перевищував 80 млрд доларів.

Україна буде отримувати за транзит російського газу 2-3 млрд доларів щорічно, - Оржель Україна і Росія підписали газовий контракт: усі деталі
Новини України транзит газаАнгела Меркель
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся