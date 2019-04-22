Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах

Немецкий канцлер Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Германии.

Меркель поздравила Зеленского с избранием и отметила, что со времен Революции достоинства отношения Германии и Украины активизировались в значительной степени, в том числе в политическом, экономическом, социальном и культурном плане.

"Стабилизация Украины и мирное урегулирование конфликтов так же важно для меня, как и реализация судебной реформы, децентрализация и борьба с коррупцией. Федеральное правительство Германии будет и впредь активно помогать Украине в ее праве на суверенитет и территориальную целостность. Я была бы рада приветствовать вас в ближайшее время в Берлине", - отметила Меркель.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравил Зеленского с фактическим избранием на пост президента Украины и пообещал ему поддержку Евросоюза.

Отметим, одним из первых мировых лидеров Зеленского поздравил американский президент Дональд Трамп. Он также отметил демократичность выборов украинского президента.