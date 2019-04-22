Меркель привітала Зеленського з перемогою на виборах

Німецький канцлер Ангела Меркель привітала Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду Німеччини.

Меркель привітала Зеленського з обранням і зазначила, що з часів Революції гідності відносини Німеччини та України активізувалися в значній мірі, в тому числі в політичному, економічному, соціальному і культурному плані.

"Стабілізація України і мирне врегулювання конфліктів так само важливо для мене, як і реалізація судової реформи, децентралізація і боротьба з корупцією. Федеральний уряд Німеччини буде й надалі активно допомагати Україні в її праві на суверенітет і територіальну цілісність. Я була б рада привітати вас в найближчим часом в Берліні ", - зазначила Меркель.

Нагадаємо, раніше глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер привітав Зеленського з фактичним обранням на пост президента України і пообіцяв йому підтримку Євросоюзу.

Відзначимо, одним з перших світових лідерів Зеленського привітав американський президент Дональд Трамп. Він також підкреслив демократичність виборів українського президента.