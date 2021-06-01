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Меркель отправляет в США делегацию для обсуждения "Северного потока-2"

Автор: Артур Родивилов

Германская правительственная делегация отправилась в США для обсуждения газопровода "Северный поток-2". Они встретятся с помощником президента США Салливаном.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на издания медиагруппы Funke.

По данным источников медиагруппы, в состав делегации переговорщиков входят помощник канцлера Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и советник по экономическим вопросам Ларс-Хендрик Реллер.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве рассказали о дальнейших планах поставок газа через Украину после введения в строй газопровода "Северный поток-2".

Напомним, 20 мая Госдеп США объявил о прекращении санкций против Nord Stream 2 AG. Однако, со следующего дня США наложили санкции на 13 российских судов, участвующих в реализации проекта, и ряд российских организаций.

Как писало РБК-Украина, президент США Джо Байден считает санкции против "Северного потока-2" непродуктивными.

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