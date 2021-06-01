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Меркель відправляє в США делегацію для обговорення "Північного потоку-2"

Автор: Артур Родивилов

Німецька урядова делегація вирушила до США для обговорення газопроводу "Північний потік-2". Вони зустрінуться з помічником президента США Салліваном.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на видання медіагрупи Funke.

За даними джерел медіагрупи, до складу делегації переговірників входять помічник канцлера Ангели Меркель із зовнішньополітичних питань Ян Хеккер і радник з економічних питань Ларс-Хендрік Реллер.

Раніше в російському зовнішньополітичному відомстві розповіли про подальші плани поставок газу через Україну після введення в дію газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, 20 травня Держдеп США оголосив про припинення санкцій проти Nord Stream 2 AG. Однак, з наступного дня США наклали санкції на 13 російських суден, що беруть участь в реалізації проекту, і ряд російських організацій.

Як писало РБК-Україна, президент США Джо Байден вважає санкції проти "Північного потоку-2" непродуктивними.

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