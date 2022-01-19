Меркель отказалась от работы в ООН

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от работы в структуре Организации Объединенных Наций (ООН). Ей предлагали возглавить консультативный орган.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit .

Сообщается, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил ей возглавить консультативный орган высокого уровня, который бы решал вопросы глобальных благ и потенциально мог обслуживать все население планеты. Например, заниматься вопросами озонового слоя или правилами безопасности полетов и мировой торговли.

"Меркель позвонила генеральному секретарю ООН на прошлой неделе, поблагодарила его и сообщила, что не примет предложение", - сообщили dpa в офисе бывшего канцлера.