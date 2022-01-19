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Меркель відмовилася від роботи в ООН

Автор: Олександр Мороз

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель відмовилася від роботи в структурі Організації Об'єднаних Націй (ООН). Їй пропонували очолити консультативний орган.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Zeit.

Повідомляється, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував їй очолити консультативний орган високого рівня, який би вирішував питання глобальних благ і потенційно міг обслуговувати все населення планети. Наприклад, займатися питаннями озонового шару або правилами безпеки польотів і світової торгівлі.

"Меркель зателефонувала генеральному секретарю ООН минулого тижня, подякувала йому і повідомила, що не прийме пропозицію", - повідомили dpa в офісі колишнього канцлера.

Нагадаємо, на початку грудня 2021 року Меркель склала повноваження канцлера Німеччини після того, як її партія ХДС програла парламентські вибори. Вона очолювала уряд країни протягом 16 років.

Німецьке видання Bild писало, що Меркель особисто блокувало постачання зброї в Україну для відбиття російської агресії.

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ООНАнгела Меркель