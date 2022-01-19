Меркель відмовилася від роботи в ООН

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель відмовилася від роботи в структурі Організації Об'єднаних Націй (ООН). Їй пропонували очолити консультативний орган.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Zeit .

Повідомляється, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував їй очолити консультативний орган високого рівня, який би вирішував питання глобальних благ і потенційно міг обслуговувати все населення планети. Наприклад, займатися питаннями озонового шару або правилами безпеки польотів і світової торгівлі.

"Меркель зателефонувала генеральному секретарю ООН минулого тижня, подякувала йому і повідомила, що не прийме пропозицію", - повідомили dpa в офісі колишнього канцлера.