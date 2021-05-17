Меркель осудила ракетные удары по Израилю и подчеркнула его право на самозащиту

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху осудила ракетные удары из Сектора Газа по израильским городам . Она также подчеркнуло право Израиля защищаться от нападений.

Об этом сообщил официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт.

Меркель также подчеркнула право Израиля защищаться от нападений. Она также отметила, что правительство Германии "будет и впредь решительно противодействовать акциям протеста в ФРГ, которые распространяют ненависть и антисемитизм".

"Канцлер решительно осудила продолжающиеся из Сектора Газа ракетные атаки на Израиль и заверила премьер-министра (Нетаньяху - ред.) в солидарности правительства Германии", - говорится в пресс-релизе.

Напомним, группировки ХАМАС и "Исламский джихад" за время эскалации конфликта выпустили по Израилю более трех тысяч ракет. После непродолжительного затишья обстрелы из Газы возобновились.

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц заявил, что группировка ХАМАС обанкротилась, а ее доктрина "подземной битвы" провалилась. Однако армия Израиля должна быть начеку, ожидается продолжение боев.