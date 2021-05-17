Меркель засудила ракетні удари по Ізраїлю і підкреслила його право на самозахист

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху засудила ракетні удари з Сектора Газа по ізраїльських містах . Вона також підкреслило право Ізраїлю захищатися від нападів.

Про це повідомив офіційний представник Кабінету міністрів Німеччини Штеффен Зайберт.

Меркель також підкреслила право Ізраїлю захищатися від нападів. Вона також зазначила, що уряд Німеччини "буде і надалі рішуче протидіяти акціям протесту у ФРН, які поширюють ненависть і антисемітизм".

"Канцлер рішуче засудила триваючі з Сектора Газа ракетні атаки на Ізраїль і запевнила прем'єр-міністра (Нетаньяху-ред.) в солідарності уряду Німеччини", - йдеться в прес-релізі.

Нагадаємо, угруповання ХАМАС і "Ісламський джихад" за час ескалації конфлікту випустили по Ізраїлю більше трьох тисяч ракет. Після нетривалого затишшя обстріли з Гази поновилися.

Глава Міноборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що угруповання ХАМАС збанкрутувало, а її доктрина "підземної битви" провалилася. Однак армія Ізраїлю повинна бути напоготові, очікується продовження боїв.