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Меркель засудила ракетні удари по Ізраїлю і підкреслила його право на самозахист

Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху засудила ракетні удари з Сектора Газа по ізраїльських містах. Вона також підкреслило право Ізраїлю захищатися від нападів.

Про це повідомив офіційний представник Кабінету міністрів Німеччини Штеффен Зайберт.

"Канцлер рішуче засудила триваючі з Сектора Газа ракетні атаки на Ізраїль і запевнила прем'єр-міністра (Нетаньяху-ред.) в солідарності уряду Німеччини", - йдеться в прес-релізі.

Меркель також підкреслила право Ізраїлю захищатися від нападів. Вона також зазначила, що уряд Німеччини "буде і надалі рішуче протидіяти акціям протесту у ФРН, які поширюють ненависть і антисемітизм".

Нагадаємо, угруповання ХАМАС і "Ісламський джихад" за час ескалації конфлікту випустили по Ізраїлю більше трьох тисяч ракет. Після нетривалого затишшя обстріли з Гази поновилися.

Глава Міноборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що угруповання ХАМАС збанкрутувало, а її доктрина "підземної битви" провалилася. Однак армія Ізраїлю повинна бути напоготові, очікується продовження боїв.

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