Меркель и Орбан заявили о разногласиях в вопросе миграции

Венгрия отказывается принимать мигрантов

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявили о своих разногласиях в вопросе миграции, однако утверждают, что они готовы продолжить дискуссию. Об этом сообщает Associated Press.

На совместной с Орбаном пресс-конференции в Берлине Меркель сказала журналистам, что хочет защитить "человечность" Европы, когда речь идет о том, как ЕС обращается с мигрантами. По словам Меркель, вероятно это то, что разделяет Берлин и Будапешт.

Как отмечается, Орбан ответил, что позиция Венгрии не изменилась с того времени, как она закрыла свои границы для мигрантов од наплыва нелегалов в 2015 году.

Венгерский премьер утверждает, что его правительство считает размещение 8 тыс. охранников вдоль своей границы "достаточно хорошей солидарностью" Венгрии с другими членами ЕС.

Меркель согласилась с тем, что защита внешних границ является важной и оправданной. Однако она настаивает, что государства ЕС тоже должны принять просителей убежища, что Венгрия отказалась сделать.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вопрос урегулирования миграции в Евросоюзе станет определяющим для дальнейшего существования сообщества.

Также в Еврокомиссии заявили, что проверят договоренность между немецкими партиями относительно беженцев.