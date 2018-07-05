Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.37
Межбанк BID 26.35
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.86
Межбанк BID 30.84
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.37
Межбанк BID 26.35
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.86
Межбанк BID 30.84
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Меркель и Орбан заявили о разногласиях в вопросе миграции

НовостиПолитика    05.07.2018 - 18:10
Фото: Ангела Меркель и Виктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Фото: Ангела Меркель и Виктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)

Венгрия отказывается принимать мигрантов

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявили о своих разногласиях в вопросе миграции, однако утверждают, что они готовы продолжить дискуссию. Об этом сообщает Associated Press.

На совместной с Орбаном пресс-конференции в Берлине Меркель сказала журналистам, что хочет защитить "человечность" Европы, когда речь идет о том, как ЕС обращается с мигрантами. По словам Меркель, вероятно это то, что разделяет Берлин и Будапешт.

Как отмечается, Орбан ответил, что позиция Венгрии не изменилась с того времени, как она закрыла свои границы для мигрантов од наплыва нелегалов в 2015 году.

Венгерский премьер утверждает, что его правительство считает размещение 8 тыс. охранников вдоль своей границы "достаточно хорошей солидарностью" Венгрии с другими членами ЕС.

Меркель согласилась с тем, что защита внешних границ является важной и оправданной. Однако она настаивает, что государства ЕС тоже должны принять просителей убежища, что Венгрия отказалась сделать.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вопрос урегулирования миграции в Евросоюзе станет определяющим для дальнейшего существования сообщества.

Также в Еврокомиссии заявили, что проверят договоренность между немецкими партиями относительно беженцев.

Силы Асада и РФ нанесли по Сирии 600 авиаударов МИД Ирана вызвал европейских послов из-за ареста своего дипломата
Теги публикации: Ангела Меркель, Венгрия, Германия, Беженцы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
День Национальной полиции Украины: как в Киеве прошли торжества (фоторепортаж)
"Становились на колени": в посольстве США к Герою Украины Игорю Гордийчуку выстроилась очередь
Стала известна причина смерти известного юмориста и звезды КВН
"Нет там на что смотреть": Маркевич раскритиковал сборную России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь