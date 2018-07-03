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Интервью

Еврокомиссия проверит договоренность между немецкими партиями относительно беженцев

НовостиПолитика    03.07.2018 - 16:43
Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com-epp)
Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com-epp)

Еврокомиссия проверит договоренность между немецкими партиями ХДС и ХСС относительно беженцев

Европейская комиссия проверит соответствие правовым нормам Европейского союза достигнутые договоренности между немецкими партиями Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) в отношении беженцев. Об этом во вторник, 3 июля, заявили в Брюсселе, передает Reuters.

Сообщается, что юридическая служба Еврокомиссии проанализирует достигнутый компромисс, в частности, планы по созданию так называемых "транзитных центров" в Германии близ границы с Австрией. 

При этом председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что, на первый взгляд, соглашение между партиями не противоречит европейским нормам.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и министр внутренних дел Хорст Зеехофер пришли к компромиссу по вопросу мигрантов. Собеседники провели встречу в офисе председателя бундестага Вольфганга Шойбле. Шойбле присутствовал на встрече.

Ранее Меркель договорилась с 14 странами об ускорении процедуры возвращения мигрантов, пытающихся въехать в Германию.
 

В Германии в аэропорту неизвестный с ножом напал на охранника Меркель и глава МВД Германии пришли к компромиссу по вопросу мигрантов
Теги публикации: Еврокомиссия, Германия, Жан-Клод Юнкер, Ангела Меркель  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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