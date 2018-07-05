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Меркель та Орбан заявили про розбіжності у питанні міграції

НовиниПолітика    05.07.2018 - 18:10
Фото: Ангела Меркель та Віктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Фото: Ангела Меркель та Віктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)

Угорщина відмовляється приймати мігрантів

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявили про свої розбіжності у питанні міграції, проте стверджують, що вони готові продовжити дискусію. Про це повідомляє Associated Press.

На спільній з Орбаном прес-конференції в Берліні Меркель сказала журналістам, що хоче захистити "людяність" Європи, коли мова йде про те, як ЄС поводиться з мігрантами. За словами Меркель, ймовірно це те, що розділяє Берлін та Будапешт.

Як зазначається, Орбан відповів, що позиція Угорщини не змінилася з того часу, як вона закрила свої кордони для мігрантів від напливу нелегалів у 2015 році.

Угорський прем’єр стверджує, що його уряд вважає розміщення 8 тис. охоронців уздовж свого кордону "досить гарною солідарністю" Угорщини з іншими членами ЄС.

Меркель погодилась з тим, що захист зовнішніх кордонів є важливим та виправданим. Проте вона наполягає, що держави ЄС теж повинні прийняти шукачів притулку, що Угорщина відмовилась зробити.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що канцлерка Німеччини Анґела Меркель заявила, що питання врегулювання міграції в Євросоюзі стане визначальним для подальшого існування спільноти.

Також у Єврокомісії заявили, що перевірять домовленість між німецькими партіями щодо біженців.

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Теги публікації: Ангела Меркель, Угорщина, Германия, Біженці  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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