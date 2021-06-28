Меркель объяснила, почему выступила за проведение саммита ЕС-Россия

"Здесь я считаю, что лучше не только поговорить между собой, но и поставить перед российским президентом эти вещи и сказать "на такой основе плодотворное сотрудничество не может происходить ", - сказала Меркель немецким и французским законодателям.

В пятницу лидеры Европейского Союза отклонили франко-немецкое предложение провести саммит с Россией после того, как Польша и страны Балтии выступили против.

Меркель заявила, что лидеры ЕС определили проблемы, которые они хотят решить с Россией, и поручили чиновникам ознакомиться с форматами и условиями, при которых могут продолжаться переговоры с Москвой.

"Это означает, что мы сделали шаг вперед, но мы еще не достигли своей цели", - сказала она.