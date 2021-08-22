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Меркель объяснила, почему не сможет принять участие в Крымской платформе

Автор: Анастасия Рокитна

Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, почему не сможет быть на Крымской платформе. Сегодня ее прощальный визит.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вместе с тем, она заявила, что аннексия Крыма - это нарушение международного права.

"Это такой прощальный визит, в качестве канцлера я больше не приеду. Мы говорили, что приедет глава МИД. То, что он не приедет, не связано с Россией, это связано с ситуацией в Афганистане", - объяснила Меркель.

Напомним, Маас не приедет на Крымскую платформу. Германия заменит своего представителя.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил полный состав участников Крымской платформы.

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Ангела МеркельКрымская платформа