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Меркель пояснила, чому не зможе взяти участь у Кримській платформі

Автор: Анастасія Рокитна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель пояснила, чому не зможе бути на Кримській платформі. Сьогодні її прощальний візит.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву канцлера Німеччини Ангели Меркель на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

Разом з тим, вона заявила, що анексія Криму - це порушення міжнародного права.

"Це такий прощальний візит, в якості канцлера я більше не приїду. Ми говорили, що приїде голова МЗС. Те, що він не приїде, не пов'язане з Росією, це пов'язане з ситуацією в Афганістані", - пояснила Меркель.

Нагадаємо, Маас не приїде на Кримську платформу. Німеччина замінить свого представника.

Раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба оголосив повний склад учасників Кримської платформи.

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Ангела МеркельКримська платформа