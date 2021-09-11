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Меркель обвинила Беларусь в "гибридных атаках"

Автор: Мария Кучерявец

Канцлер Германии Ангела Меркель обвинила режим Лукашенко в "гибридных атаках". По ее мнению, Минск пытается использовать мигрантов в качестве средства давления на Литву и Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP-INFO.

С соответствующим заявлением канцлер выступила во время ее совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

"Мы сейчас видим на восточной границе гибридные атаки, средства давления в виде беженцев. Это касается Литвы и Польши. Мы должны предоставить гуманитарную помощь, но в то же время защищать внешние границы Евросоюза", - сказала Меркель.

В свою очередь она обратилась к правительству Польши и к авторитарному руководству Беларуси с призывом разрешить международным организациям позаботиться о мигрантах.

"Однако, несмотря на гуманитарные соображения, ЕС также должен защищать свои внешние границы, так же как мы сделали это с Грецией ", - добавила Меркель.

Напомним, в Литве военнослужащие получили расширенные полномочия по действиям на границе на фоне потока нелегалов из Беларуси.

Добавим, на фоне кризиса с мигрантами из Беларуси Польша и Литва в совместном заявлении призвали страны ЕС увеличить поддержку Вильнюса.

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БеларусьАнгела МеркельМиграционный кризис