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Меркель обсудит с премьерами федеральных земель проблемы с вакцинацией

Берлин, Понедельник 01 февраля 2021 13:12
Меркель обсудит с премьерами федеральных земель проблемы с вакцинацией
Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшее время встретится с премьерами 16 федеральных земель. Они обсудят дальнейшие действия с прививочной кампанией на фоне проблем с поставками вакцины против COVID-19.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как сообщается, несколько премьеров немецких земель просят разъяснений относительно того, на какое количество доз COVID-вакцины возможно рассчитывать и когда они поступят. По полученной информации они хотят скорректировать планы по вакцинации населения.

Отмечается, что во встрече также примут участие ряд федеральных министров, представители Еврокомиссии и фармкомпаний.

Напомним, в Германии первую дозу вакцины от коронавируса получили более 1,6 млн человек. Это соответствует примерно 2% населения страны (всего их около 80 млн человек).

Также в Германии продлили жесткий локдаун к 14 февраля. В стране сохраняются все действующие ограничения.

Кроме того, в стране не исключают закрытия немецких границ с соседними странами. Такое решение могут принять, если в ближайшее время не будут действовать эффективнее в борьбе с распространением коронавируса.

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