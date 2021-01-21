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Германия может закрыть границы с соседними государствами

Берлин, Четверг 21 января 2021 14:32
Германия может закрыть границы с соседними государствами
Фото: Хельге Браун (wikimedia by Tobias Koch)
Автор: Андрей Козловский

Глава ведомства федерального канцлера Германии Хельге Браун не исключил закрытия немецких границ с соседними странами. Такое решение могут принять, если те в ближайшее время не будут действовать эффективнее в борьбе с распространением коронавируса.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам Браун, в настоящее время необходимо взять под контроль распространение инфекции, чтобы защититься от новых, более заразных вариантов коронавируса. Опасность заключается в том, что если в стране растет число заражений, то новые мутации постепенно становятся преобладающими, и распространение COVID-19 не удастся взять под контроль.

Это заявление Браун сделал накануне саммита ЕС, который состоится сегодня и будет посвящен единой стратегии ЕС в борьбе с пандемией.

Напомним, в Германии в 35 человек обнаружили новый штамм коронавируса. Пока что проверяется, насколько он заразен и насколько смертоносный новый вариант коронавируса.

Кроме того, в Германии продлили жесткий локдаун до 14 февраля. В стране сохраняются все действующие ограничения.

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